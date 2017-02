Na manifest ouderenzorg nu goednieuwsmeldpunt

Na manifest ouderenzorg nu goednieuwsmeldpunt

BUNNIK - Met de lancering van een meldpunt hoopt het Nationaal Ouderenfonds in kaart te brengen wat er allemaal goed gaat in de zorg. Na de berichtenstroom over geldtekort en misstanden in de ouderenzorg, willen de initiatiefnemers van personeel, mantelzorgers en niet in de laatste plaats van ouderen zelf horen wat er wel goed gaat.

Door ANP - 9-2-2017, 23:55 (Update 9-2-2017, 23:55)

Het meldpunt Trots op Ouderenzorg is in het leven geroepen na het succes dat Carin Gaemers en Hugo Borst hadden met hun manifest Scherp op Ouderenzorg. Daarin staan tien mogelijkheden om die zorg te verbeteren.

Het plan kreeg veel bijval in de Tweede Kamer en de zorgsector en leidde er uiteindelijk toe dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid en Welzijn) 100 miljoen euro extra uittrok voor verpleeghuizen. Gaemers en Borst kregen er woensdag de Machiavelliprijs voor en droegen die op aan ouderen en hun verzorgers.

Positieve ervaringen

De positieve verhalen die binnenkomen via het nieuwe meldpunt worden gebundeld in een witboek, dat na de verkiezingen naar de Tweede Kamer wordt gestuurd 'ter inspiratie en als leidraad voor de ouderenzorg in Nederland'.

,,Te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen krijgen structureel niet de zorg die zij zo hard nodig hebben'', zei Borst, die ook een van de initiatiefnemers is van het meldpunt. Een ballotagecommissie zou zich volgens hem moeten buigen over de vraag of nieuwe bestuurders wel geschikt zijn voor hun baan. ,,Tegelijkertijd weten wij dat er veel verpleeghuizen zijn waar het wel goed gaat. Het zijn juist deze positieve ervaringen die wij willen horen en verzamelen zodat het extra geld goed terechtkomt.''

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich met concrete projecten in om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en hun zelfredzaamheid te vergroten. ,,Vertel ons hoe het ook kan en wat ervoor moet gebeuren'', aldus directeur Corina Gielbert. ,,Het kan gaan om een woonzorgcentrum waar het goed gaat, om een gemeente die zich op een positieve manier inzet voor ouderenzorg, maar het mag ook gaan over eigen inzichten.''