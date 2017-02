Koning is niet van alternatieve waarheid

ANP Koning is niet van alternatieve waarheid

WITTENBERG - Koning Willem-Alexander is als historicus niet van de 'alternatieve waarheid'. Dat zei hij donderdagavond spontaan bij zijn tafelrede in het Rathaus van Lutherstadt Wittenberg, in antwoord op de toespraak van zijn gastheer, minister-president Reiner Haseloff van Saksen-Anhalt.

Door ANP - 9-2-2017, 20:09 (Update 9-2-2017, 20:09)

Die had gerept van een nieuwe kijk op de Reformatie en nieuwe waarheden. ,,Tegenwoordige noemen we dat 'alternatieve waarheid'", zei de koning tot hilariteit van zijn gehoor. ,,Ik ben niet zo'n historicus", voegde hij eraan toe.

Met 'alternatieve waarheid' verwees Willem-Alexander naar het door een woordvoerster van de Amerikaanse president Donald Trump geïntroduceerde begrip 'alternatieve feiten.'