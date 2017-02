Instorting schuur niet door bevingsschade

ANP Instorting schuur niet door bevingsschade

KOLHAM - De schuur die vorige week vrijdag instortte in het Groningse dorp Kolham, is niet ingezakt door aardbevingsschade. De oorzaak was een rottende constructie, waardoor het schuurgedeelte van de boerderij bezweek onder het eigen gewicht. Dat blijkt uit onderzoek van zowel het Centrum Veilig Wonen als van de gemeente Slochteren, waar Kolham onder valt.

Door ANP - 9-2-2017, 18:56 (Update 9-2-2017, 18:56)

Daaruit bleek dat een belangrijk dragend element van de dakconstructie was aangetast door vocht, met rotting tot gevolg.

Nadat de schuur was ingestort, werd het hele pand direct onveilig verklaard. De bewoners zijn elders ondergebracht en om de boerderij zijn hekken neergezet.

Omdat de schade niet is veroorzaakt met de aardbevingen in het gebied, is de zaak overgedragen aan de gemeente. Het pand wordt gesloopt.