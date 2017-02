Kinderopvang ontruimd wegens mogelijk xtc-lab

ALKMAAR - In Alkmaar is donderdag op een industrieterrein op de Hamsterkoog een kinderdagverblijf ontruimd, omdat in een nabijgelegen pand mogelijk een xtc-laboratorium zit. Dat meldt de politie.

Door ANP - 9-2-2017, 17:09 (Update 9-2-2017, 17:09)

De politie en andere eenheden zijn aanwezig, maar vanwege de veiligheid nog niet het pand binnengegaan. De mogelijk aanwezige chemicaliën kunnen voor gevaar zorgen. Daarom is er een team onderweg dat gespecialiseerd is in het ontmantelen van drugslaboratoria.