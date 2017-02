Onrust jongeren houdt aan in Nieuw-West

AMSTERDAM - Na de massale vechtpartij tussen scholieren vorige week in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West blijft het onrustig in de wijk. Sindsdien blijven groepen jongeren elke middag samenkomen. Ze gedragen zich baldadig en keren zich tegen de politie, schrijft stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud donderdag in een open brief aan de ouders en scholen van de vechtende jeugd.

Ongeveer zeventig jongeren gingen vorige week donderdag met elkaar op de vuist in de omgeving van het Gerbrandypark en Burgemeester de Vlugtlaan. Een ruzie tussen een jongen en een meisje lag eraan ten grondslag. Een groep scholieren moedigden de vechters aan, een andere groep probeerde de partijen uit elkaar te trekken. De politie arresteerde dertien personen.

Baadoud doet een dringend beroep op de ouders en verzorgers van de kinderen met ze te praten en hun activiteiten op social media nauwlettend in de gaten te houden.