Kamp wil kosten aanleg snel internet verlagen

ANP Kamp wil kosten aanleg snel internet verlagen

DEN HAAG - Het moet goedkoper worden voor bedrijven om snelle internetverbindingen aan te leggen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil de wet aanpassen om de bestaande kabelgoten en buizen beschikbaar te maken voor nieuwe kabels.

Door ANP - 9-2-2017, 16:53 (Update 9-2-2017, 16:53)

Nu is het nog zo dat voor een nieuwe internetverbinding een nieuwe buis of kabelgoot moet worden aangelegd, boven- of ondergronds. Door de wetswijziging kan alle bestaande infrastructuur - niet alleen die voor telecom, maar bijvoorbeeld ook voor energie en riolering - worden gebruikt. Dit drukt de kosten en vermindert ook de overlast omdat er minder hoeft te worden gegraven, aldus het ministerie.

Met de wetswijziging wil Kamp uitvoering geven aan een Europese richtlijn, die is bedoeld om de kosten voor de aanleg van snel internet te drukken. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 naar de Tweede Kamer.