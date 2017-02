VVD'er: geen jonge mannen uit Midden-Oosten

DEN HAAG - De grenzen moeten dicht voor jonge mannen uit het Midden-Oosten. Dat zei VVD-Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes donderdag tegen radiozender BNR. Volgens haar dreigt West-Europa een soort 'Eurabia' te worden.

Door ANP - 9-2-2017, 16:50 (Update 9-2-2017, 17:47)

,,Het mengt voor geen meter'', aldus Berckmoes over de verschillen in cultuur en geloof. Door de enorme bevolkingsgroei daar komen jonge mannen uit Afrika en het Midden-Oosten hiernaartoe. Die migratie moet gewoon stoppen, zegt ze. ,,Daar moeten we onze grenzen goed tegen afschermen.'' Volgens BNR doet de waarschuwing van Berckmoes denken aan PVV-leider Geert Wilders, die ageert tegen de komst van ,,islamitische testosteronbommen''.

Met name het islamitisch geloof is een gewelddadig geloof, zegt de VVD-politica. ,,Ik krijg hier geheid gedonder mee, maar I don’t care'', aldus Berckmoes, die niet op de VVD-lijst voor de komende verkiezingen staat.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vindt de uitspraken van zijn partijgenote ,,een goeie verklaring waarom ze niet meer op de VVD lijst staat.'' De VVD maakt zich ook zorgen over de grote migratiestromen, maar de wijze waarop zij dit zegt, verklaart waarom ze op het stembiljet ontbreekt, aldus Zijlstra. Gebrek aan politiek gevoel? ,,Ik vind dat een mooie formulering.''