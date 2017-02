Wiebes wel degelijk eerder gewaarschuwd

DEN HAAG - Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is wel degelijk expliciet gewaarschuwd voor het beveiligingslek. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document dat het tv-programma ZEMBLA in handen heeft gekregen. Door het lek zouden gegevens van miljoenen belastingbetalers onvoldoende zijn beschermd.

Door ANP - 9-2-2017, 14:09 (Update 9-2-2017, 14:09)

Uit het document blijkt dat de Belastingdienst al in maart 2015 op de beveiligingsrisico's werd gewezen.

Wiebes ligt donderdag in de Tweede kamer weer onder vuur over de problemen bij de Belastingdienst. De bewindsman zei dat hij in de afgelopen dagen aanwijzingen heeft gekregen dat er intern signalen zijn gegeven over de slechte beveiliging. Wiebes zei niet te weten of het om waarschuwingen ging voor problemen bij de beveiliging van data.

Zembla onthulde vorige week dat gevoelige gegevens van 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven door de Belastingdienst gedurende drie jaar slecht beveiligd werden.