ANP Fiscus wel degelijk eerder gewaarschuwd

DEN HAAG - De Belastingdienst is wel degelijk expliciet gewaarschuwd voor een beveiligingslek. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document dat het tv-programma ZEMBLA in handen heeft gekregen. Door het mogelijke lek zouden gegevens van miljoenen belastingbetalers drie jaar lang, tot begin 2016, onvoldoende zijn beschermd.

Door ANP - 9-2-2017, 14:09 (Update 9-2-2017, 15:51)

Uit het document blijkt dat de Belastingdienst al in maart 2015 op de beveiligingsrisico's werd gewezen.

Volgens staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) bewijst het opduiken van het nieuwe document ,,dat we eerst de spullen compleet moeten hebben voordat we daar een zinvol gesprek over kunnen hebben. Overduidelijk hebben we nu niet alles op tafel.''

De bewindsman zei dat in de Tweede Kamer, waar hij moest opdraven in verband met eerdere onthullingen van ZEMBLA over de fiscus. Het was de zoveelste keer in korte tijd dat hij onder vuur lag wegens problemen bij de Belastingdienst.

Zeer recent

De bewindsman zei dat hij zelf pas ,,zeer recent'' aanwijzingen kreeg dat er ,,intern signalen zijn gegeven'' door medewerkers van de fiscus. Maar hij weet niet of dat ging om waarschuwingen voor problemen bij de beveiliging van data.

Wiebes beklemtoonde dat het nog helemaal niet zeker is dat gevoelige gegevens zijn gelekt: ,,Dat staat nog niet vast''. Hij wil de uitkomsten van een onderzoek afwachten.

ZEMBLA meldde vorige week dat gevoelige gegevens van 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven door de Belastingdienst gedurende drie jaar slecht werden beveiligd.