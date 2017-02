Al zeventien landen steunen fonds Ploumen

DEN HAAG - Het fonds She Decides van minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) kan al rekenen op steun van zeventien andere landen. Het fonds moet de gevolgen van een anti-abortusbesluit van de Amerikaanse regering ongedaan maken. Die zette onlangs een streep door een aantal voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden.

Door ANP - 9-2-2017, 12:49 (Update 9-2-2017, 12:49)

Onder meer Canada, België, Luxemburg, Zweden en Finland hebben publiekelijk hun steun voor het fonds uitgesproken, de andere landen willen daar later mee naar buiten treden, zegt een woordvoerster van het ministerie.

Het kabinet stort 10 miljoen euro in het fonds. Op 2 maart is er in België een internationale conferentie over het onderwerp. Dat land maakte donderdag bekend ook 10 miljoen te storten. Op de conferentie in Brussel laten ook de andere landen weten hoeveel geld ze in het fonds gaan steken.

Internationaal is er veel aandacht voor het initiatief van de minister. Ook veel particulieren willen geld geven. Op sociale media stromen steunbetuigingen van over de hele wereld binnen. Ploumen zelf heeft al aangegeven iets te zien in een internationaal benefietconcert, à la Live Aid in 1985.