'Deze man is digitale misdadiger van formaat'

ANP 'Deze man is digitale misdadiger van formaat'

AMSTERDAM - ,,Dit onderzoek heeft een inkijk gegeven in het leven van iemand die vrienden en buren omschrijven als een rustige man, maar in feite een digitale misdadiger van formaat is. Een dwingende man, die de belangen van jonge en kwetsbare slachtoffers stelselmatig negeerde en feilloos wist hoe hij hen moest manipuleren. Zijn wil was wet."

Door ANP - 9-2-2017, 11:04 (Update 9-2-2017, 11:04)

Dit zei aanklaagster Janneke Weening donderdagochtend voor de rechtbank in Amsterdam bij het begin van het requisitoir in de zaak tegen Aydin C. De 38-jarige Tilburger staat terecht voor het afpersen van 34 jonge meisjes en vijf homoseksuele mannen, die hij voor de webcam eerst seksuele handelingen had laten verrichten. In totaal liggen er 72 beschuldigingen, uiteenlopend van zedenmisdrijven en bezit van kinderporno tot computervredebreuk en afpersing.

In het proces, dat eind januari van start ging, heeft C. geen vragen beantwoord of verklaringen willen afleggen. Donderdag hoort hij welke strafeis het Openbaar Ministerie (OM) voor hem in petto heeft. Naar verwachting spreken de aanklaagsters die eind van de ochtend uit.