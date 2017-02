'In 2020 vrij toegang wetenschapspublicaties'

DEN HAAG - In 2020 moeten alle wetenschappelijke publicaties en onderzoeksgegevens in ons land vrij toegankelijk zijn. Dat is het streven van tien bij de wetenschap betrokken organisaties.

Door ANP - 9-2-2017, 9:17 (Update 9-2-2017, 9:17)

Het voorstel hiervoor - het Nationaal Plan Open Science - bieden ze donderdag aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan. Onder meer hogescholen, universiteiten en academische ziekenhuizen steunen het plan.

,,Het is gelukt om nationaal de handen op elkaar te krijgen om wetenschappelijke artikelen in alle openheid te publiceren. Daar komen nu onderzoeksgegevens bij", aldus Dekker. ,,Daardoor kunnen anderen, onderzoekers, ondernemers en alle andere belangstellenden gebruik maken van de laatste wetenschappelijke inzichten zonder zich in allerlei bochten te hoeven wringen."