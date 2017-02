Overvaller zat straf uit voor kofferbakmoord

DEN BOSCH - De 28-jarige gedetineerde die vrijdag in zijn cel werd aangehouden omdat hij tijdens verlof drie gewapende overvallen pleegde, zat aan het eind van zijn straf voor de zogenoemde Limburgse kofferbakmoord in 2008. Bronnen hebben dat donderdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Limburger.

Door ANP - 9-2-2017, 9:10 (Update 9-2-2017, 9:10)

Issam T. kreeg in 2009 vijftien jaar celstraf omdat hij de moord had gepleegd. Het slachtoffer werd in Hoensbroek gevonden in de kofferbak van een auto. Zijn schedel was ingeslagen en hij had meerdere schotwonden. De destijds negentienjarige hoofdverdachte kreeg daarbij hulp van zijn zwager. Geld was het motief.

De man zat sinds oktober 2016 op de halfopen afdeling van gevangenis Ter Peel in Evertsoord en mocht in het weekend met een enkelband op verlof. De politie denkt dat hij tijdens het verlof drie overvallen heeft gepleegd: op 25 december in Geleen op een supermarkt, op 15 januari op een drogist in Someren en op 21 januari op een vakantiepark in Overloon. Telkens kreeg hij hulp van een ander.

Bij de aanhouding in zijn cel vrijdag werd een vuurwapen met munitie gevonden. In de auto van de verdachte lag nog een kalasjnikov. De Dienst Justitiële Inrichtingen onderzoekt hoe het wapen en de munitie de gevangenis zijn binnengesmokkeld.