Reeks invallen bij actie tegen witwassen

ANP Reeks invallen bij actie tegen witwassen

OOSTERHOUT - Bij een onderzoek naar witwaspraktijken heeft de politie in samenwerking met de Belastingdienst woensdag invallen gedaan in negen panden in Noord-Brabant. De politie liet weten dat onder meer 325.000 euro aan contant geld in beslag is genomen.

Door ANP - 8-2-2017, 17:58 (Update 8-2-2017, 17:58)

Verder legde de politie beslag op drie luxe auto's, twee scooters en sieraden. De politie viel binnen in vijf huizen, twee chalets, een kantoorpand en een opslagplaats in Oosterhout, Den Bosch, Kerkdriel en Asten.

Er zijn geen verdachten aangehouden, maar de politie sluit niet uit dat dit alsnog gebeurt.