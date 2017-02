Plantsoen Amsterdam afgezet wegens explosief

AMSTERDAM - Een deel van het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam is woensdagmiddag afgesloten na de vondst van een klein explosief. De politie liet weten dat het voorwerp in een horecagelegenheid is aangetroffen.

Door ANP - 8-2-2017, 17:15 (Update 8-2-2017, 17:15)

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is onderweg naar het Kleine- Gartmanplantsoen, dat grenst aan het grotere Leidseplein, om het explosief te onderzoeken.