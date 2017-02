Ledental politieke partijen licht gestegen

GRONINGEN - De politieke partijen in de Tweede Kamer hebben er vorig jaar iets meer leden bijgekregen. Op 1 januari 2016 bedroeg het gezamenlijke ledental 286.869, een jaar later was dat 289.456. Het aantal leden van begin vorig jaar was niet eerder zo laag.

Door ANP - 8-2-2017, 15:15 (Update 8-2-2017, 15:15)

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Documen­tatie­centrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Gronin­gen.

Nederland telde bij de Statenverkiezingen van 2015 12.777.145 kiesgerechtigden. Van hen is 2,3 procent lid van een politieke partij. In 2010 was deze zogeheten 'organisatie­graad’ nog 2,6 procent.

Hoewel er over de gehele linie sprake was van een lichte stijging, boekten drie partijen vorig jaar ledenverlies. De VVD noteerde een achteruitgang van 6,7 procent; de SP van 5,2 procent en het CDA van 2,8 procent.