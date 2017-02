Maximumstraf voor serieverkrachter Utrecht

ARNHEM - Gerard T., bekend als de Utrechtse serieverkrachter, heeft van het hof in Arnhem in hoger beroep de maximale straf van zestien jaar cel gekregen voor vier gewelddadige verkrachtingen. Die gebeurden in de jaren negentig van de vorige eeuw en in 2001. Volgens het hof moet de man langdurig uit de samenleving worden verwijderd.

Door ANP - 8-2-2017, 14:28 (Update 8-2-2017, 14:28)

Tegen de man was dezelfde straf geëist en die straf kreeg hij eerder ook al van de rechtbank in Utrecht. De straf van het hof is onvoorwaardelijk en met aftrek van voorarrest.

De serieverkrachter was woensdag niet bij de uitspraak van het Arnhemse hof. Hij is alleen naar zittingen in zijn zaak gekomen als dat verplicht was en hij hield dan steeds zijn mond dicht, wat het hof hem zeer kwalijk neemt.