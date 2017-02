Koningspaar legt bloemen in Buchenwald

ANP Koningspaar legt bloemen in Buchenwald

WEIMAR - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag in Buchenwald bloemen gelegd op de gedenkplaats voor de slachtoffers van het voormalige Duitse concentratiekamp, aan de rand van Weimar. Op de gedenkplaat staan de namen van de vijftig landen waar de omgekomen gevangenen vandaan kwamen. In Buchenwald verloren vijfhonderd Nederlanders het leven.

Door ANP - 8-2-2017, 14:22 (Update 8-2-2017, 14:22)

Het koningspaar kreeg een uitgebreide rondleiding door de tentoonstellingsruimten van Buchenwald waar meer Nederlanders verbleven dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens de laatste stand van onderzoek waren het er zeker 4500, veel meer dan de eerder aangenomen 3300.

Nederlandse onderzoekers zijn bezig met het aanleggen van een database waarin lijsten met gevangenen - onder meer van doorgangskamp Amersfoort, vernietigingskamp Auschwitz en Buchenwald - worden gecombineerd. Op die manier zijn ook de 'vergeten' Nederlanders opgespoord.

Tafelrede

Voorafgaande aan de bloemenhulde bezochten Willem-Alexander en Máxima ook het crematorium in het kamp. In Buchenwald vonden 56.000 mensen de dood.

De koning verwees naar de misdaden in zijn tafelrede bij het bezoek aan de Anna Amalia bibliotheek in Weimar, de culturele hoofdstad van Duitsland. ,,Deze deelstaat bewaart de herinneringen aan het mooiste, beste en meest verhevene van wat de mensheid heeft voortgebracht. En ook aan de gruwelijkheden waartoe mensen in staat zijn."