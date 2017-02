Rotterdamse raad kritisch over Feyenoord City

ANP Rotterdamse raad kritisch over Feyenoord City

ROTTERDAM - De verwezenlijking van de plannen voor de bouw van Feyenoord City is nog lang niet zeker. Een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad heeft nog veel vragen en twijfels over de bouw van een nieuw stadion voor de eredivisionist, in combinatie met een grootschalige stedelijke vernieuwing in de buurt van De Kuip.

Door ANP - 8-2-2017, 12:54 (Update 8-2-2017, 12:54)

Dat bleek woensdag tijdens de eerste ,,consulterende'' bespreking van het ambitieuze, circa een tot anderhalf miljard euro kostende plan waarin ook woningbouw, kantoren, winkel- en uitgaanscentra zijn opgenomen.

,,Alles draait om hoe Feyenoord het de komende jaren gaat doen'', zei raadslid Jos Verveen (D66). ,,Wat nou als de handel inzakt?'' Ook de PvdA liet bij monde van raadslid Leo Bruijn weten een sterke afhankelijkheid te zien van de prestaties van de lijstaanvoerder in de eredivisie.

Betere onderbouwing

Zijn collega Luuk Wilson (Leefbaar Rotterdam) noemde het plan vooralsnog ,,heel dun ijs''. Het CDA daarentegen is als coalitiepartij positief gestemd en meent dat het plan de stadsontwikkeling in Rotterdam-Zuid een impuls gaat geven.

Veel raadsleden willen echter een nadere en betere onderbouwing van de risico's zien, voordat in een later stadium eventueel wordt besloten in totaal 135 miljoen euro te investeren.

Renovatie en hergebruik

Zo is de VVD bevreesd dat Rotterdam straks met een lege, overbodige Kuip blijft zitten als Feyenoord het nieuwe stadion (kosten 366 miljoen euro, 63.000 toeschouwers) heeft betrokken. ,,Dat is een horrorscenario'', aldus raadslid Jan-Willem Verheij.

De SP heeft een voorkeur voor renovatie en hergebruik van De Kuip en vindt het vreemd dat daarvoor geen alternatief plan is ontwikkeld, zodat beide plannen tegen elkaar afgewogen zouden kunnen worden.