NPO-inzendingen Emmy's en Rockies bekend

HILVERSUM - De dramaseries De zaak Menten (MAX) en Als de dijken breken (EO) behoren tot de inzendingen van de NPO voor de International Emmy Awards en de Rockie Awards. Ook de documentaireseries Floortje terug naar Syrië (BNN-VARA), Langs de oevers van de Yangtze (VPRO) en de HUMAN-serie Schuldig maken deel uit van de selectie waarmee de NPO kans hoopt te maken op de tv-prijzen.

Door ANP - 8-2-2017, 12:15 (Update 8-2-2017, 12:15)

In totaal heeft de NPO vijftien programma’s uitgekozen voor vier Emmy-categorieën. In de categorie Jeugd zijn dat Skatekeet van de EO en de VPRO-programma’s Alleen op de wereld en Freeks wilde wereld (I love Africa). In de categorie kunst vestigt de NPO zijn hoop op Het geheim van de Meester (AVROTROS), een serie met Jasper Krabbé.

De International Emmy Awards zijn de belangrijkste internationale tv-onderscheidingen en worden dit jaar voor de 45e keer uitgereikt. Of de programma’s echt meedingen naar de prijs blijkt in oktober tijdens de tv-beurs MIPCOM in Cannes, waar de nominaties bekend worden gemaakt.

De vijftien Emmy-inzendingen van de NPO worden ook voorgedragen voor de Rockie Awards, plus de korte animatie Otto (NTR). De Rockie Awards (tv en digitaal) worden uitgereikt op het mediafestival BANFF medio junio in Canada.