Groen licht voor milieuzone Utrecht

ANP Groen licht voor milieuzone Utrecht

DEN HAAG - De gemeente Utrecht heeft een afgewogen besluit genomen om een milieuzone in de stad in te stellen. Dat is de kern van een uitspraak van de Raad van State woensdag.

Door ANP - 8-2-2017, 10:37 (Update 8-2-2017, 11:14)

Twee organisaties waren om uiteenlopende redenen in beroep gegaan tegen het besluit van het gemeentebestuur om dieselauto's van vóór 2001 uit het centrum van Utrecht te weren. Volgens de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft de maatregel een negatief effect op de luchtkwaliteit in de stad, onder meer omdat er verkeersknelpunten zouden ontstaan door omrijdende dieselvoertuigen. Belangenbehartiger van automobilisten KNAC is principieel tegenstander van milieuzones.

Beide bezwaarmakers voerden aan dat het marginale effect van de maatregel, mocht daarvan al sprake zijn, niet opweegt tegen de nadelen ervan. Ze betwistten eerder bij de rechtbank de noodzaak van de maatregel. De rechtbank vonniste ten gunste van de gemeente en vond dat de milieuzone rechtmatig was ingesteld. De clubs tekenden daarop beroep aan.

Milieubelang

Volgens de Raad van State hoeft de absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet te worden aangetoond. ,,Het is voldoende dat het milieubelang wordt gediend en dat het gemeentebestuur inzichtelijk maakt hoe de belangen, voor en tegen de milieuzone, tegen elkaar zijn afgewogen", aldus hoogste bestuursrechter.

De Utrechtse milieuzone is sinds 2007 van kracht en geldt voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein.