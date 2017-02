Krol: AOW naar 65 jaar een breekpunt

DEN HAAG - 50PLUS zal na de verkiezingen alleen in een kabinet plaatsnemen als de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar. Dat heeft lijsttrekker Henk Krol woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 8-2-2017, 8:21 (Update 8-2-2017, 8:21)

De PVV en de SP pleiten ook voor het verlagen van de AOW-leeftijd, maar volgens Krol is zijn partij de enige waarop ouderen echt kunnen rekenen. De PVV heeft eerder meegewerkt aan verhoging van de AOW-leeftijd en wordt door veel partijen bij voorbaat uitgesloten, en de SP wil niet met de VVD regeren, zo redeneert Krol. ,,Dan blijft automatisch 50PLUS als enige partij aan de onderhandelingstafel over. 50PLUS zal dit punt keihard spelen en na 15 maart niet loslaten. Dit is voor ons een breekpunt'', aldus Krol.

Krol zal het breekpunt nog eens benadrukken in het zogenoemde Noordelijk Lijsttrekkersdebat, waar de meeste kopstukken woensdag aan meedoen. PVV-leider Geert Wilders laat verstek gaan. Namens de VVD doet niet premier en lijsttrekker Mark Rutte, maar fractieleider Halbe Zijlstra mee.