GroenLinks wil lage lonen premievrij

DEN HAAG - GroenLinks wil een ingrijpende belastinghervorming tot de kern van een nieuw regeerakkoord maken. Daarmee moet in totaal 27 miljard euro aan lasten verschoven worden door hogere milieuheffingen en lagere werkgeverspremies. Dat zegt lijsttrekker Jesse Klaver in interviews met het FD en de NOS.

Door ANP - 8-2-2017, 6:16 (Update 8-2-2017, 6:16)

GroenLinks wil onder meer een einde maken aan de werkgeverspremie voor werknemers met de allerlaagste inkomens. Volgens de partij levert dat banen op, omdat het goedkoper wordt voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Het is een van de punten uit het GroenLinks-plan voor een ander belastingstelsel, dat Klaver woensdagavond in Groningen presenteert.

,,Wij gaan Nederland veranderen. En als je dat wilt doen, moet je beginnen bij de belastingen. Dingen die we niet willen, maken we duurder en wat we wel willen, banen, maken we goedkoper."

Tegen het FD zegt Klaver dat GroenLinks ook de vennootschapsbelasting wil verhogen. Ook denkt de partij aan een gedifferentieerde kilometerheffing, afschaffing van milieuonvriendelijke vrijstellingen en een heffing op verpakkingen.