Eerste politieke toets voor Feyenoord City

ROTTERDAM - Een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad bespreekt woensdag voor het eerst de plannen voor Feyenoord City, waarin de bouw van een nieuw stadion voor de eredivisionist en een grootschalige stedelijke vernieuwing in de buurt van de Kuip zijn opgenomen. Het is de eerste politieke toets van het plan op weg naar besluitvorming, die in april door de gemeenteraad wordt verwacht.

Door ANP - 8-2-2017, 3:31 (Update 8-2-2017, 3:31)

Het nieuwe stadion (63.000 zitplaatsen, bouwprijs 366 miljoen euro) moet aan de oever van de Nieuwe Maas verrijzen, zodat daar een nieuw architectonisch icoon kan worden toegevoegd aan de Rotterdamse skyline.

Feyenoord City kan volgens de gemeente worden gezien worden als het doorzetten van de ontwikkeling van de Kop van Zuid via Laan op Zuid naar de andere zuidelijke stadswijken en naar het waterfront aan de Nieuwe Maas.

De totale kosten van het nieuwe stadion, de herontwikkeling van de Kuip inclusief woningen en de bouw van woningen, winkels en bedrijven in Feyenoord City wordt tussen de een en anderhalf miljard euro geschat.

Voor uitvoering van het hele plan is volgens verantwoordelijk wethouder Adriaan Visser tien tot vijftien jaar nodig. Daardoor krijgt de stad volgens Visser ,,sociaal-economisch een enorme impuls''.

De stad Rotterdam draagt in het plan een bedrag van 135 miljoen euro bij, dat deels weer terugvloeit in de gemeentekas.

Het gaat om 35 miljoen euro voor aan te leggen infrastructuur en 60 miljoen euro voor de aankoop van de grond onder het nieuwe stadion. Die grond wordt in erfpacht uitgegeven en die pachtsom stroomt jaarlijks terug naar de gemeente. Daarnaast wil de gemeente voor 40 miljoen euro deelnemen in het eigen vermogen van het nieuwe stadion. Daardoor wordt de gemeente minderheidsaandeelhouder heeft het zicht op winst uit de exploitatie.

Als het plan wordt uitgevoerd speelt Feyenoord in het seizoen 2022-2023 de eerste wedstrijden in het nieuwe stadion.