Flinke boetes voor drie taxichauffeurs op Schiphol

Archieffoto

SCHIPHOL - Drie taxichauffeurs zijn dinsdag staande gehouden en hebben flinke boetes gekregen bij een controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Koninklijke Marechaussee (KMAR).

Door Internetredactie - 7-2-2017, 22:24 (Update 7-2-2017, 22:47)

Twee chauffeurs reden zonder gekeurde taxameter rond. Een apparaat dat de ritprijs berekend. Zij ontvingen een boete van negenhonderd euro. Een andere chauffeur reed in een taxi die niet APK-gekeurd was. De boete hiervoor is 130 euro.

Pas als de keuringen zijn gedaan, mogen zij weer passagiers vervoeren. Een chauffeur werd gewaarschuwd omdat hij geen pauze had gehouden.

In totaal zijn 38 taxi’s gecontroleerd.

Het ILT meldt dat het met deze controles de veiligheid van passagiers en de verkeersveiligheid wil bevorderen en oneerlijke concurrentie tegengaan.

Eerder vandaag ging het ronselverbod op het vliegveld in. Het aanbieden van taxidiensten in en rond de terminal van Schiphol is verboden. Wie zich nog schuldig maakt aan het aanbieden van taxidiensten buiten de officiële standplaats, riskeert een boete die kan oplopen tot 1500 euro.