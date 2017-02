Nog geen spoor dader in brand gestoken kapper

ENSCHEDE - De politie heeft nog geen idee wie de kapper vorige week in brand heeft gestoken in zijn kapperszaak in Enschede en waarom. Mogelijk is de man het slachtoffer geworden van een persoonsverwisseling. De politie houdt rekening met dat scenario, zo bleek dinsdag in het programma Opsporing Verzocht. De vijftigjarige kapper zat pas een paar weken in het pand. Hij lijkt overigens niet op zijn voorganger.

Door ANP - 7-2-2017, 21:30 (Update 7-2-2017, 21:30)

Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar en de politie heeft hem gehoord. Wie de dader is en wat zijn motief zou kunnen zijn, weten het slachtoffer en de politie niet.

Een man viel de kapper donderdagavond aan in zijn zaak aan de Kottendijk. De dader overgoot het slachtoffer met brandbare vloeistof en stak hem in brand.