Derde patiënten Woenselse Poort aan drugs

DEN HAAG - Een derde van de patiënten in de tbs-kliniek Woenselse Poort scoort positief op drugstesten. Hoewel verdovende middelen niet zijn toegestaan, wordt hier binnen de kliniek soms soepel mee omgegaan. Dat staat in een tussenrapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie over de kliniek.

Door ANP - 7-2-2017, 18:04 (Update 7-2-2017, 18:04)

Uit gesprekken met patiënten blijkt dat zij, al dan niet met medeweten van personeel, softdrugs gebruiken. Soms is dit vastgelegd in hun zorgplan. De inspectie concludeert dat binnen de kliniek ,,verschillende interpretaties van het drugsbeleid'' worden gehanteerd en dat controles de invoer van drugs niet voorkomen.

De inspectie stelde in september een onderzoek in naar aanleiding van mediaberichten over misstanden. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) greep in oktober in bij de Woenselse Poort, nadat de inspectie had geconcludeerd dat de kliniek niet veilig was voor voor zowel medewerkers als tbs'ers.