Schiphol test gezichtsherkenning bij boarden

ANP Schiphol test gezichtsherkenning bij boarden

AMSTERDAM - Luchthaven Schiphol voert samen met de KLM een proef uit met gezichtsherkenning bij het instappen van een vliegtuig. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een apart poortje dat de passagier herkent aan het gezicht, zodat die geen paspoort of instapkaart hoeft te laten zien.

Door ANP - 7-2-2017, 17:33 (Update 7-2-2017, 17:33)

Schiphol en KLM willen met de proef gedurende minimaal drie maanden bekijken of het systeem van gezichtsherkenning betrouwbaar, snel en gebruiksvriendelijk is. De proef vindt plaats bij een geselecteerde gate op de luchthaven. Passagiers kunnen zich in het wachtgebied van die gate registreren, waarbij paspoort en instapkaart worden ingescand. Vervolgens kan de passagier gebruikmaken van het zogeheten biometrische boarden.

De gegevens van de passagiers worden volgens Schiphol na het instappen automatisch uit de systemen verwijderd.