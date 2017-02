Lijstverbinding na komende verkiezing taboe

ANP Lijstverbinding na komende verkiezing taboe

DEN HAAG - Partijen kunnen na de komende Kamerverkiezingen waarschijnlijk geen zogeheten lijstverbindingen meer aangaan. De Tweede Kamer besloot dinsdag zo'n krachtenbundeling, die een extra Kamerzetel kan opleveren, niet langer toe te staan. De Eerste Kamer moet zich nog wel over het wetsvoorstel uitspreken.

Door ANP - 7-2-2017, 16:14 (Update 7-2-2017, 16:14)

Partijen krijgen sowieso de zetels die ze helemaal zelf in de wacht hebben gesleept. De zetels die overblijven, de zogeheten restzetels, vallen toe aan de partijen die per behaalde volle zetel de meeste 'reststemmen' overhouden. Omdat dat systeem in het voordeel van grote partijen werkt is het slim een lijstverbinding aan te gaan. Zo'n partijencombinatie maakt meer kans op een restzetel.

De VVD wilde van de mogelijkheid van lijstcombinaties af omdat een stem dan kan terechtkomen bij een andere partij dan de kiezer bedoelde.