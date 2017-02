'Zak geld voor zorg is geen oplossing'

DEN HAAG - Een grote zak met geld is geen oplossing voor de zorg. Investeren in goed zorgonderwijs en een beter imago van de ouderenzorg is een betere optie, zodat meer mensen in de sector willen werken. Dat stelt ANBO, belangenbehartiger van senioren, in een reactie op het plan van de VVD om 2 miljard euro te reserveren voor de ouderenzorg. Vorige week werd al duidelijk dat GroenLinks hetzelfde voornemen heeft.

Door ANP - 7-2-2017, 15:55 (Update 7-2-2017, 15:55)

,,Je kunt wel meer geld voor zorg reserveren, maar de werknemers zijn er gewoon nog niet'', zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. Zij vindt ook niet dat dat politici zich moeten laten verleiden tot verkiezingsretoriek. Zo zegt de VVD te willen voorkomen dat er geld gaat naar extra managementlagen. ,,Maar er zijn geen managementlagen meer in de zorg. Op tachtig werknemers staat één leidinggevende. Wanneer het gaat over de huishoudelijke hulp loopt het op naar één leidinggevende op 250 werknemers. Dat zie je in geen enkele andere sector'', aldus de voorzitter.

Den Haan denkt dat er juist meer managers moeten terugkomen, zodat verpleegkundigen zich kunnen bezig houden met zorg in plaats van administratie.