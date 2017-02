Tweede Kamer achter 'aftapwet'

DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer staat achter de zogeheten 'aftapwet', waarmee inlichtingendiensten uitgebreidere toegang tot informatie via de kabel moeten krijgen. Dat blijkt dinsdag uit een rondgang door het ANP. De Kamer debatteert woensdag over het voorstel.

Door ANP - 7-2-2017, 15:53 (Update 7-2-2017, 15:53)

Regeringspartij VVD en het CDA staan ronduit achter het plan. Mustafa Amhaouch (CDA) noemt het hoog tijd dat de wet er komt. Hij wil wel dat afgetapte gegevens in Nederland zelf worden bewaard.

Regeringspartij PvdA is iets kritischer maar noemt het wetsvoorstel ,,in de kern goed''. ,,Wij vinden dat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) een goede balans geeft tussen veiligheid en privacybescherming'', aldus PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt.

Hij noemt het door de snelle technische ontwikkelingen ,,noodzakelijk'' dat de oude wet wordt herzien.