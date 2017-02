Nederland nam bijna 1400 asielzoekers over

ANP Nederland nam bijna 1400 asielzoekers over

BRUSSEL - Nederland heeft de afgelopen twee maanden 264 asielzoekers laten overkomen uit Italië en Griekenland, waarmee het totaal op 1362 komt. Sinds de EU-lidstaten in september 2015 afspraken 160.000 mensen over te nemen uit deze twee ’frontlijnstaten’, zijn er 11.897 over Europa verdeeld.

Door ANP - 7-2-2017, 15:49 (Update 7-2-2017, 15:49)

Dat blijkt dinsdag uit een overzicht van de Europese asielorganisatie EASO. Hoewel er een versnelling is, wil het nog altijd niet vlotten met de herverdeling, terwijl in Griekenland nog tienduizenden mensen vastzitten in gebrekkige omstandigheden.

Nederland heeft na Frankrijk en Duitsland de meeste asielzoekers herplaatst, gevolgd door Portugal, Finland en Spanje. Oostenrijk, Polen en Hongarije staan nog op nul. De Britten en Denen doen niet mee aan het twee jaar durende programma.

In Griekenland en Italië zijn 54 Nederlandse experts aan de slag bij de EASO-teams die bekijken welke mensen in aanmerking komen voor asiel. Het gaat onder meer om Syriërs en Eritreërs. Alleen Frankrijk en Duitsland leveren meer asielspecialisten.