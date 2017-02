Bedrijf moet verplicht kinderarbeid uitbannen

ANP Bedrijf moet verplicht kinderarbeid uitbannen

DEN HAAG - Bedrijven kunnen in de toekomst een boete krijgen als ze te weinig hebben gedaan tegen kinderarbeid binnen hun muren. Een bestuurder van een onderneming kan uiteindelijk zelfs vervolgd worden als hij herhaaldelijk de fout in gaat.

Door ANP - 7-2-2017, 15:44 (Update 7-2-2017, 15:44)

Dat is het gevolg van een initiatiefwetsvoorstel van PvdA'er Roelof van Laar. De Tweede Kamer ging er dinsdag mee akkoord. Daarmee komt er een zorgplicht voor ondernemers om kinderarbeid te voorkomen. Van Laar denkt trouwens dat de kans dat het tot boetes of veroordelingen komt klein is.

De wet zal niet voor 2020 in werking treden en een latere datum is niet uitgesloten. Het is volgens Van Laar een duidelijke deadline voor bedrijven om hun zaakjes vroegtijdig op orde te krijgen. Ook buitenlandse bedrijven gaan onder de wet vallen. Ongeveer 168 miljoen kinderen werken wereldwijd onder meer in textiel en mijnen.