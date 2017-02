Taxichauffeurs beraden zich na uitspraak

ANP Taxichauffeurs beraden zich na uitspraak

SCHIPHOL - De taxichauffeurs die dinsdag het kort geding hebben verloren over het ronselverbod op Schiphol, beraden zich op wat ze gaan doen. ,,We hebben drie mogelijkheden'', zegt een woordvoerder namens de groep van 61 personen die de zaak hadden aangespannen. ,,Ons erbij neerleggen, de bodemprocedure aangaan of een boete aannemen en het op een proefproces laten aankomen.''

Door ANP - 7-2-2017, 15:05 (Update 7-2-2017, 15:05)

De uitspraak komt niet onverwacht voor de chauffeurs, die niet over de benodigde vergunning beschikken om hun diensten vanaf de officiële standplaats aan te bieden. ,,Maar we hadden wel een kans en die wilden we nemen.''

Volgens de zegsman wordt er sinds 13.00 uur gehandhaafd op Schiphol. Een aantal van zijn collega's is aanwezig, ,,om sfeer te proeven''. Maar er zijn er ook die gewoon aan het werk zijn, weet hij. ,,En met succes.'' Hij vindt de inzet van de politie op de luchthaven overdreven. ,,Er zijn zelfs ME'ers. We zijn geen criminelen, maar gewoon chauffeurs die geld willen verdienen.''