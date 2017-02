Juridische stappen DENK tegen NRC

ANP Juridische stappen DENK tegen NRC

DEN HAAG - DENK-voorzitter en Kamerlid Selçuk Öztürk daagt NRC Handelsblad voor de rechter, vanwege berichtgeving door NRC Handelsblad over hem. Dat heeft de politieke partij DENK dinsdag aangekondigd.

Door ANP - 7-2-2017, 14:13 (Update 7-2-2017, 14:16)

In juni berichtte de krant dat twee zorginstellingen Öztürk ervan zouden verdenken laakbaar te hebben gehandeld bij zakelijke transacties, in de tijd dat hij nog geen Kamerlid was. Öztürk noemt de berichtgeving onwaar en wijst erop dat uit onderzoeken niet is gebleken dat hij verkeerd heeft gehandeld.

,,We kunnen als samenleving niet accepteren dat er geprobeerd wordt om gekozen volksvertegenwoordigers monddood te maken met valse berichten. Ik ben nu genoodzaakt om via de juridische weg mijn recht te halen'', aldus het Kamerlid. Hij heeft ook een procedure aangespannen bij de Raad voor de Journalistiek.

Vertrouwen

Adjunct-hoofdredacteur Egbert Kalse van NRC Handelsblad liet in december weten dat de krant achter de verhalen blijft staan. ,,We wachten de stappen af en zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet'', aldus Kalse. Dat was toen Öztürk zei zich op juridische stappen te beraden.

In juli werd bekend dat de Utrechtse zorginstelling Reinaerde geen aanleiding zag voor nader onderzoek naar de gunning van een opdracht in 2007. In december bleek dat ook bij de verkoop van een pand door de instelling Daelzicht aan Öztürk geen verwijten worden gemaakt.