ANP Eerste Kamer achter intrekken pas jihadist

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel om zonder veroordeling het Nederlanderschap in te kunnen trekken van mensen die in het buitenland meevechten bij een terroristische organisatie. Het wetsvoorstel is bedoeld om jihadisten te weren die bij terugkeer in Nederland een gevaar kunnen vormen.

Door ANP - 7-2-2017, 14:06 (Update 7-2-2017, 14:15)

Tot het laatste moment was niet duidelijk of het voorstel het zou halen. Een nipte meerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP en 50PLUS stemde voor. Maar onder andere PvdA, GroenLinks, SP en D66 waren tegen. Het voorstel geldt voor mensen die behalve de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hebben. De Tweede Kamer was eveneens verdeeld over het voorstel, maar stemde uiteindelijk ook voor.

De Eerste Kamer stemde dinsdag ook in met twee andere terreurmaatregelen. Daardoor wordt het mogelijk om iemands paspoort of identiteitskaart te laten vervallen als diegene een uitreisverbod heeft gekregen. Ook wordt het mogelijk om een meldplicht, contactverbod of gebiedsverbod op te leggen aan mensen die zich willen aansluiten bij terroristische organisaties.