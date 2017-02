Minister: afschuw over massaexecuties Syrië

DEN HAAG - De massaexecuties in Syrië mogen niet onbestraft blijven. Dat vindt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij zegt met afschuw kennis te hebben genomen van een rapport van Amnesty International over de executie van duizenden Syriërs door het Assad-regime.

Door ANP - 7-2-2017, 14:04 (Update 7-2-2017, 14:04)

Het is belangrijk om bewijsmateriaal van misdaden tegen de menselijkheid of andere gruweldaden vast te leggen zodat de daders later kunnen worden vervolgd, aldus de minister dinsdag. Hij zegt alles te willen doen om ervoor te zorgen dat onafhankelijke inspecteurs toegang krijgen tot gevangenissen.

Het Amnesty-rapport laat, opnieuw, het systematische karakter zien waarmee het regime gevangenen executeert: tussen 2011 en 2015 werden volgens Amnesty wekelijks groepen tot vijftig mensen tegelijk opgehangen. ,,Gruwelijk’', aldus Koenders.