ANP Rechter: taxiverbod Schiphol terecht

HAARLEM - De gemeente Haarlemmermeer mag taxironselaars op Schiphol weren. Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem is het verbod op het aanbieden van taxidiensten in en rond de terminal terecht. Dat is de uitkomst van een kort geding dat een groep van 61 chauffeurs had aangespannen tegen de gemeente, zo bevestigde hun advocaat dinsdag.

Door ANP - 7-2-2017, 11:55 (Update 7-2-2017, 12:02)

De taxichauffeurs waren het niet eens met het besluit van Haarlemmermeer om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen. Wie zich schuldig maakt aan het aanbieden van taxidiensten buiten de daarvoor beschikbaar gestelde taxibaan, kan rekenen op boetes die kunnen oplopen tot 1500 euro. Het verbod zou eigenlijk al vorige week maandag ingaan, maar werd vanwege het kort geding nog even uitgesteld.

Volgens de raadsman gaat het om een uitgebreid vonnis, dat zijns inziens al vooruit loopt op de bodemprocedure die nog volgt. ,,De rechter stelt de belangen van Schiphol en Haarlemmermeer voorop.''

Na een uitspraak van het gerechtshof in 2015, dat oordeelde dat chauffeurs met een vergunning op alle openbare wegen klanten mogen oppikken, nam het aantal taxi's flink toe op Schiphol. De luchthaven wordt gezien als een goede bron van inkomsten. De groei heeft volgens de gemeente en de luchthaven echter tot veel overlast geleid. Ze krijgen voortdurend klachten van reizigers en beveiligers over de ronselaars die zich schuldig zouden maken aan intimidatie, oplichting, belediging en bedreiging. De aankomst op Schiphol wordt ook wel vergeleken met een derdewereldland, aldus de advocaat van de luchthaven tijdens de zitting.