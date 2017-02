Den Haag wil Pauline Krikke als burgemeester

DEN HAAG - De gemeenteraad van Den Haag heeft Pauline Krikke (VVD) maandag voorgedragen als nieuwe burgemeester. Krikke wordt dan de opvolger van Jozias van Aartsen die er 1 maart mee stopt. Van Aartsen (69 jaar, VVD) was acht jaar burgemeester van zijn geboortestad en gaat nu met pensioen.

Door ANP - 6-2-2017, 22:52 (Update 6-2-2017, 22:52)

De 55-jarige Krikke was eerder onder meer burgemeester van Arnhem (van 2001 tot 2013) en gaat op 30 maart aan de slag. In de tussentijd neemt wethouder Tom de Bruijn de taken waar van de vertrekkend burgemeester Van Aartsen. Krikke is de eerste vrouwelijke burgemeester van Den Haag.

In totaal solliciteerden negen mannen en twee vrouwen naar de functie. Een vertrouwenscommissie selecteerde twee sollicitanten waaruit de raadsleden maandag na ruim twee uur vergaderen hun favoriet kozen. De voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die geeft de voordracht door aan de koning, die uiteindelijk de nieuwe burgemeester benoemt.