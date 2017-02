Eis 25 jaar voor dubbele liquidatie Venray

ANP Eis 25 jaar voor dubbele liquidatie Venray

DEN BOSCH - Tegen de medeverdachte van een dubbele moord in 2006 in een hennepkwekerij in Venray is maandag bij het gerechtshof in Den Bosch 25 jaar cel geëist.

Door ANP - 6-2-2017, 13:03 (Update 6-2-2017, 14:27)

De negentienjarige Karim Fourkour en de 23-jarige Fouad Bendella zijn op 11 mei 2006 ,,ijzingwekkend geliquideerd”, zo stelde advocaat-generaal Peter van Hagen in het hoger beroep tegen de 42-jarige Geert G. Pas in 2014 werden hun lichamen op aanwijzing van de verdachte teruggevonden.

Eerder was hij door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot dertig jaar cel, na een strafeis van veertien jaar. Zijn medeverdachte Lau G. werd voor het misdrijf veroordeeld tot levenslang. Hij beroofde zichzelf van het leven.

Disproportionele reactie

Het Openbaar Ministerie bestempelde de dubbele moord als ,,een volstrekt disproportionele reactie op een poging hennep te rippen en een voorbeeld van de vele - vaak ernstige - gewelddadigheden binnen het milieu van de georganiseerde hennepteelt''.

In zijn requisitoir zei de advocaat-generaal dat het strafdossier voldoende bewijs bevat dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de moord, ook al heeft hij zelf niet geschoten. Hij zou zijn medeverdachte hebben gebeld dat er onraad was in de hennepkwekerij. Beiden gingen met een vuurwapen in de hand naar binnen, aldus de advocaat-generaal. Lau G. zou de dodelijke schoten hebben gelost. Samen begroeven ze de lichamen van hun slachtoffers in een bos bij Arcen.

Hogere strafeis

Volgens het OM leidt nadere bestudering van het vonnis van de rechtbank en een nieuwe beoordeling van het onderzoeksdossier tot een hogere strafeis van 25 jaar, daar waar in eerste aanleg veertien jaar cel werd gevraagd.

Vanwege de omvang van de zaak doet het hof 27 februari uitspraak.