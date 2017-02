Hagenaars horen wie nieuwe burgemeester wordt

DEN HAAG - De meer dan een half miljoen inwoners van Den Haag horen maandagavond wie hun nieuwe burgemeester moet worden. De Haagse gemeenteraad kiest dan wie wordt voorgedragen. Daarna is het aan koning Willem-Alexander om de nieuwe burgemeester in de hofstad te benoemen. Die gaat op 30 maart aan de slag.

Door ANP - 6-2-2017, 5:09 (Update 6-2-2017, 5:09)

De nieuwe burgemeester wordt de opvolger van Jozias van Aartsen (69, VVD), die zijn geboortestad acht jaar heeft geleid. Negen mannen en twee vrouwen hebben gesolliciteerd. Het gaat om leden van CDA, PvdA en VVD en om partijlozen. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, D66, heeft geen kandidaat. Een vertrouwenscommissie heeft twee sollicitanten geselecteerd en daaruit kiezen de raadsleden maandag hun favoriet.

De nieuwe burgemeester krijgt onder meer de leiding over de politie in Den Haag. Daarover zijn de laatste jaren wat spanningen geweest. Zo waren er in 2015 dagen aaneen rellen in de Schilderswijk en Transvaal na een dodelijke arrestatie. Inwoners van de probleemwijken beschuldigen agenten van discriminatie.