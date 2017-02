Nederlanders ontsnappen aan vuurzee Marrakesh

MARRAKESH - Een tiental Nederlanders is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt uit een brandend hotel in Marokko. In het vijfsterrenhotel Jardins De La Koutoubia in Marrakesh brak rond 1.00 uur brand uit in een van de restaurants. Volgens de aanwezige gasten ging het brandalarm niet af.

Door ANP - 5-2-2017, 19:59 (Update 5-2-2017, 19:59)

In het hotel verbleven zo'n tien Nederlanders en negentien Belgen. Zij konden allen op eigen kracht het hotel verlaten. Niemand raakte gewond. De vakantiegangers hadden geboekt via TUI en Thomas Cook. TUI Nederland stelt nader onderzoek in naar de omstandigheden van de brand en of de veiligheidsregels zijn nageleefd.

De vakantiegangers zijn in een ander hotel ondergebracht.