Zorgen bij VNG over verkiezingen

ANP Zorgen bij VNG over verkiezingen

DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorziet problemen bij de verkiezingen nu de stemmen handmatig moeten worden geteld. De organisatie heeft in een brief aan minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) laten weten zo snel mogelijk om de tafel te willen om de gevolgen te bespreken.

Door ANP - 4-2-2017, 16:05 (Update 4-2-2017, 16:05)

,,Het handmatig tellen van de stemmen heeft voor gemeenten behoorlijk wat consequenties. Het zal extra mankracht, geld en tijd gaan kosten. We willen hier daarom zo snel mogelijk met de minister in gesprek'', zei een woordvoerster van de VNG naar aanleiding van een bericht van de NOS.

De gemeenten zijn ook ontstemd omdat er vooraf geen overleg is geweest over het besluit om handmatig de stemmen te tellen. ,,We snappen de argumenten, maar we waren hier liever vooraf in gekend omdat dit flinke gevolgen heeft. Nu krijgen 388 gemeenten het zonder overleg te horen, terwijl er misschien ook andere oplossingen mogelijk waren geweest.''