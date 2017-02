Nieuwe belastingchef: laat overheid met rust

DEN HAAG - ,,Laat de overheid nou eens een tijdje met rust.'' Die oproep doet topambtenaar Harry Paul, onlangs aangesteld om orde op zaken te stellen bij de belastingdienst, zaterdag in een interview met het Financieele Dagblad. ,,Wat me wel eens irriteert, is hoe alles bij de overheid onder een vergrootglas ligt. Ieder incident wordt eindeloos door politiek en media uitgeplozen. Ja, dan vind je altijd wel weer iets nieuws'', klaagt Paul.

Door ANP - 4-2-2017, 8:04 (Update 4-2-2017, 8:04)

De topambtenaar wil daarmee niet ontkennen dat er grote problemen zijn. Maar het is volgens hem beter als de overheid de tijd krijgt om problemen aan te pakken. ,,We zien nu pas de gevolgen van alle fusies en bezuinigingen in de afgelopen jaren'', zegt hij. ,,De plannen om dat allemaal te herstellen hebben een paar jaar de tijd nodig.''

Over de situatie bij de belastingdienst zegt hij slechts dat er ,,sprake is van een stevig governanceprobleem''. Als 'project-plaatsvervangend secretaris-generaal' moet hij dat gaan aanpakken.

Bij de belastingdienst is onder meer een vertrekregeling volledig uit de hand gelopen. De kosten pakken tientallen miljoenen euro's hoger uit dan voorzien en de verkeerde mensen stappen op.