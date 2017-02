Kieswijzer voor homo's en lesbiennes online

AMSTERDAM - Het COC heeft vrijdagavond Gayvote.nl gelanceerd, een kieswijzer voor homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen (LHBTI). COC-voorzitter Tanja Ineke gaf het startschot in Amsterdam, tijdens een verkiezingsdebat dat door de belangenorganisatie was georganiseerd.

Door ANP - 3-2-2017, 21:59 (Update 3-2-2017, 21:59)

Op de website zijn standpunten te vinden van politieke partijen over kwesties als het al of niet vergoeden van de hiv-preventiepil en wel of geen verbod op discriminatie van trans- en interseksepersonen. Ook is te zien hoe partijen de afgelopen tijd hebben gestemd over zaken als de afschaffing van de weigerambtenaar en aparte opvang voor homo-vluchtelingen.

Op Gayvote staan ook profielen van 'regenboogkandidaten': (kandidaat-)Kamerleden die zelf LHBTI zijn of daar zeer tolerant tegenover staan.

Tijdens het verkiezingsdebat bleek dat er een Kamermeerderheid is voor een expliciet verbod op discriminatie van transgenders en interseksepersonen. VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en 50PLUS lieten tijdens het debat weten een dergelijk verbod te steunen. D66, PvdA en GroenLinks dienden onlangs een initiatiefwetsvoorstel in voor zo'n discriminatieverbod.