ANP In brand gestoken man is eigenaar kapsalon

ENSCHEDE - De man die donderdagavond in een kapperszaak in het centrum van Enschede in brand werd gestoken, is de 50-jarige eigenaar van de zaak. Dat meldt de politie vrijdag.

Door ANP - 3-2-2017, 19:50 (Update 3-2-2017, 19:50)

De kapper werd in zijn zaak aan de Kottendijk aangevallen door een man die hem met brandbare vloeistof overgoot en in brand stak. Hij heeft brandwonden in verschillende gradaties verspreid over zijn lichaam. Hij is buiten levensgevaar en aanspreekbaar, maar kon nog niet worden verhoord.

De dader is nog steeds spoorloos. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Hij ging er met een zwarte Seat vandoor. In de nacht van donderdag op vrijdag werd in Hengelo een uitgebrande Seat gevonden die mogelijk door de dader is gebruikt. De politie is op zoek naar getuigen.