ANP OM eist 24 maanden tegen IS-ronselaar Tilburg

DEN BOSCH - Een 32-jarige Tilburger die ervan wordt verdacht jonge asielzoekers te willen ronselen voor de strijd van Islamitische Staat in Syrië en Irak heeft vrijdag in hoger beroep 24 maanden cel (waarvan zes voorwaardelijk) tegen zich horen eisen.

Door ANP - 3-2-2017, 13:42 (Update 3-2-2017, 13:43)

De man zou in 2015 hebben geprobeerd drie minderjarige (Arabische) asielzoekers uit een woongroep in Tilburg te bewegen zich bij IS aan te sluiten. De rechtbank veroordeelde hem daarvoor tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Hij werd destijds gedeeltelijk vrijgesproken omdat bij twee van de drie jongeren door taalproblemen niet kon worden vastgesteld dat de verdachte hen probeerde te ronselen. De verdachte riep het drietal volgens het OM op zich bij IS aan te sluiten en samen te vertrekken naar Syrië of Irak ,,om daar Amerikanen te vermoorden''.

De betrokken jongeren waarschuwden de instelling voor de wervingsactiviteiten van de verdachte en meden daarna verder contact.

Hoger beroep

In hoger beroep betoogde de advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch dat de Tilburger niet alleen minderjarigen wilde werven voor de gewapende strijd , maar ook geld zou hebben witgewassen en uitkeringsfraude zou hebben gepleegd.

Hij werd daarvoor in 2014 op Schiphol aangehouden, kort voor vertrek naar Jemen. Hij had bijna 66.000 euro bij zich en vier verschillende paspoorten, twee identiteitskaarten en twee rijbewijzen. In zijn bagage zaten enkele dure fototoestellen, mobiele telefoons, laptops en camouflagekleding. Het aangetroffen geld staat volgens het OM niet in verhouding tot de legale inkomsten van de verdachte, die sinds 2007 leefde van een bijstandsuitkering. Daarom gaat het OM uit van witwassen van crimineel geld.