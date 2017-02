Legoland Discovery Centre naar Scheveningen

ANP Legoland Discovery Centre naar Scheveningen

DEN HAAG - Als het aan het college van B en W ligt, opent Legoland Discovery Centre in 2019 de deuren aan de Scheveningse boulevard. Scheveningen wordt de enige locatie in Nederland, en de vierde in Europa, waar een Legoland Discovery Centre komt. Dan moeten wel nog de gemeenteraad van Den Haag en het moederbedrijf Merlin Entertainments Groep dit voorjaar definitief akkoord gaan.

Door ANP - 3-2-2017, 13:34 (Update 3-2-2017, 13:34)

De nieuwe Lego-indoorattractie is gericht op kinderen van twee tot twaalf jaar, die er kunnen spelen, bouwen, leren en experimenteren met de steentjes. Jaarlijks worden er tussen de 300.000 tot 350.000 bezoekers verwacht. Het moet op de plek komen van het huidige Vitalizee, bij het Kurhaus. Als er groen licht komt, kan in oktober 2017 met de sloop worden begonnen. Voorjaar 2019 moet Legoland Discovery Centre dan opengaan.