Moskeeën bewaakt door stadsbewoners

ANP Moskeeën bewaakt door stadsbewoners

AMSTERDAM/ROTTERDAM - Bij moskeeën in Amsterdam en Rotterdam houden stadsbewoners vrijdag toezicht tijdens het middaggebed. Ze doen dit uit solidariteit na de aanslag op een moskee in het Canadese Quebec, die aan zes mensen het leven kostte.

Door ANP - 3-2-2017, 9:18 (Update 3-2-2017, 10:24)

De veiligheid van de moskeeën staat ook op de agenda vrijdag van een ingelast overleg tussen ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken), Stef Blok (Veiligheid en Justitie), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en vertegenwoordigers van zes moslimkoepels. Aanleiding is de aanslag in Quebec. Er zijn volgens de NCTV geen aanwijzingen dat in Nederland aanslagen op moskeeën of andere islamitische instellingen worden voorbereid.

In de hoofdstad worden mensen opgeroepen vanaf 12.00 uur samen te komen bij de Blauwe Moskee in Nieuw-West. Dit is een initiatief van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, waarin diverse organisaties met elkaar samenwerken. ,,Laten we voorkomen dat angst voor de ander de overhand krijgt en blijven bouwen aan het onderlinge vertrouwen en investeren in structureel contact'', aldus de initiatiefnemers.

Essalammoskee

Ook in Rotterdam waken mensen tijdens het middaggebed in de Essalammoskee. Ze willen een menselijke keten vormen rondom het gebedshuis, aldus de initiatiefnemers van de ChristenUnie-SGP in de Maasstad. ,,Als symbool dat je in Rotterdam in vrijheid je geloof mag beleven en dat we de barricades opgaan als deze vrijheid onder druk komt te staan.'' Via Facebook hebben zo'n zestig mensen zich aangemeld.

De zorgen over de veiligheid zijn groot binnen de moslimgemeenschap. Na de aanslag in Quebec besloten vier grote moskeeën in de Randstad, waaronder ook de Essalammoskee in Rotterdam en de Blauwe Moskee in Amsterdam de deuren te sluiten tijdens het gezamenlijke gebed.