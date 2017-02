Aantal kankerpatiënten toegenomen

DEN HAAG - Het aantal kankerpatiënten in Nederland is het afgelopen jaar verder toegenomen. Ruim 108.400 Nederlanders kregen de diagnose van de ziekte, 2500 patiënten meer dan in 2015. Dat blijkt uit vrijdag verschenen cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Door ANP - 3-2-2017, 8:02 (Update 3-2-2017, 8:02)

Huidkanker (15.836 gevallen) kwam vorig jaar het vaakst voor, gevolgd door darmkanker (15.427) en borstkanker (14.511 vrouwen en 129 mannen). Ook krijgen mensen relatief vaak longkanker en prostaatkanker.

Volgens de NKR zet de trend in het stijgende aantal patiënten met huidkanker door. De drie belangrijkste vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. ,,Melanoom is van deze vormen potentieel de meest dodelijke, maar het grootste deel van de toename zit gelukkig in de groep met een vroeg stadium melanoom'', aldus de organisatie.